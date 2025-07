Ladri al Bonfantini | rubano 20 pc e prodotti agroalimentari

Una notte di furto scuote l'Istituto Bonfantini di Novara, dove ladri hanno scassinato l'edificio e portato via circa venti PC e preziosi prodotti agroalimentari. Un episodio che mette in allarme la comunità scolastica e solleva dubbi sulla sicurezza delle strutture pubbliche. La speranza ora è che le indagini facciano luce su questo gesto ignobile e che vengano adottate misure più efficaci per proteggere il patrimonio della scuola.

Via diversi pc, una ventina circa e prodotti agroalimentari. Ladri in azione all'istituto scolastico Bonfantini di Novara. Nella notte fra il 9 e il 10 luglio scorsi qualcuno, o alcuni, si sono introdotti nella scuola e hanno portato via pc portatili e dispositivi che vengono di norma utilizzati. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: ladri - bonfantini - prodotti - agroalimentari

Ladri al Bonfantini: rubano 20 pc e prodotti agroalimentari.

