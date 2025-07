Morbegno 41enne colpito in un bar nella notte

Una notte drammatica a Morbegno: un uomo di 41 anni, originario di Cosio Valtellino, è stato coinvolto in un episodio inquietante al bar, inizialmente pensato come un'aggressione con arma bianca. Tuttavia, le prime ipotesi sono state smentite e si indaga sulle reali circostanze dell’accaduto. Cosa si nasconde dietro questa vicenda che ha scosso la comunità? Restate con noi per scoprire aggiornamenti esclusivi e approfondimenti.

Contrariamente a quanto inizialmente ipotizzato, l’uomo di 41 anni che si era presentato nella notte tra mercoledì e giovedì alla caserma dei carabinieri di Morbegno non è stato ferito con un’arma bianca. L’aggressione è avvenuta in un bar di Cosio Valtellino, dove il 41enne avrebbe infastidito. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

