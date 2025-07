D Atletico Ascoli | arriva anche Alessandro Muro

L’Atletico Ascoli si prepara a consolidare la propria forza con un nuovo rinforzo di qualità: Alessandro Muro. Cresciuto nel settore giovanile della Reggiana e reduce da un’esperienza stimolante al San Marino, il giovane centrocampista si unisce alla squadra in un momento di crescita e ambizioni. Con questo arrivo, il club dimostra di voler competere ai massimi livelli e puntare in alto per questa stagione.

Dopo gli arrivi di Fausto Coppola (classe 1997) dal Manfredonia e dell’esperto Cosimo Forgione (classe 1992). ex capitano del Chieti, e la conferma del regista argentino Alejo Marco Vechiarello, l’ Atletico Ascoli ha concluso l’acquisto di un nuovo centrocampista. Si tratta di Alessandro Muro (classe 2001), cresciuto nel settore giovanile della Reggiana e reduce dalla stagione vissuta con la maglia del San Marino dove la scorsa stagione ha giocato 23 partite con 3 reti e due assist. In carriera vanta oltre 140 presenze in Serie D con le maglie di Reggiana, Correggese, Carpi, Mezzolara e Lentigione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - D, Atletico Ascoli: arriva anche. Alessandro Muro

In questa notizia si parla di: atletico - ascoli - alessandro - muro

Serie D: Teramo e Fossombrone in finale playoff, Atletico Ascoli campioni regionali - Ultimi verdetti in Serie D: Teramo e Fossombrone si sfideranno in finale playoff per conquistare un posto nella graduatoria dei ripescaggi in Serie C, unendo le forze con le otto vincitrici dei gironi nazionali.

Colpo Atletico Ascoli: arriva Alessandro Muro, qualità e sostanza per il centrocampo #AtleticoAscoli #AlessandroMuro #SerieD #CalciomercatoSerieD #Centrocampo #Reggiana #SanMarinoCalcio #VictorSanMarino #Carpi #Lentigione #Correggese #Mezzol Vai su Facebook

Alessandro Muro è un nuovo centrocampista dell'Atletico Ascoli; CALCIO MERCATO: ALESSANDRO MURO ALL'ATLETICO ASCOLI E DUE GIOVANI PER CORREGGESE E ARCETANA; ALESSIO CARBONI E' UN NUOVO UNDER PER L'ATLETICO ASCOLI.

D, Atletico Ascoli: arriva anche. Alessandro Muro - Dopo gli arrivi di Fausto Coppola (classe 1997) dal Manfredonia e dell’esperto Cosimo Forgione (classe 1992). Secondo msn.com

L’Atletico Ascoli alza il Muro e pensa ad un’altra punta: dove vuole arrivare? - I bianconeri pieni di grandi firme sul mercato alzano l'asticella di Seccardini. Lo riporta youtvrs.it