Muore a 24 anni | finisce nel Naviglio con l' auto dopo una festa

Tragedia questa notte a Corsico, dove un giovane di appena 24 anni ha perso la vita in un drammatico incidente: l’auto finita nel Naviglio. Solo, senza preavviso, la sua vita si è spezzata in un attimo, lasciando un vuoto incolmabile tra amici e famiglia. Le cause dell’accaduto sono ancora da chiarire, ma ciò che conta ora è ricordare il valore della vita e la necessità di maggiore attenzione alla sicurezza stradale.

Un giovane di 24 anni è morto nella notte a Corsico dopo essere finito con l’auto nelle acque del Naviglio. L’incidente è avvenuto intorno alle 2.30 in via Alzaia Trieste, all’angolo con via Oberdan. Il ragazzo era da solo a bordo della vettura.Sul posto i vigili del fuocoLe cause dell’accaduto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: anni - naviglio - auto - muore

Cernusco sul Naviglio, schianto tra auto e moto: gravissima una donna di 53 anni - Incidente tragico a Cernusco sul Naviglio: una donna di 53 anni lotta tra la vita e la morte dopo uno scontro con un’auto, mentre un uomo di 47 anni, anch'egli coinvolto, riporta ferite.

Cernusco sul Naviglio, «el Prestiné» Nico Perego muore d'infarto a 57 anni: i clienti riempiono la saracinesca di ricordi Vai su Facebook

#intanto Nubifragio a Milano: donna di 63 anni travolta da un albero sul Naviglio Vai su X

Muore a 24 anni: finisce nel Naviglio con l'auto dopo una festa; Corsico (Milano), esce di strada e finisce nel Naviglio: muore a 24 anni dopo una serata con amici; Finisce con l’auto dentro al Naviglio: morto ragazzo di 24 anni, tornava dalla festa di compleanno.

Corsico (Milano), esce di strada e finisce nel Naviglio: muore a 24 anni dopo una serata con amici - Tragedia nella notte a Corsico, alle porte di Milano: un ragazzo di 24 anni ha perso la vita dopo essere uscito di strada con la sua auto, finita nelle acque del Naviglio. Lo riporta msn.com

Automobile piomba nel Naviglio: muore un giovane di 24 anni - E' accaduto la notte scorsa, sabato 12 luglio a Corsico, nel Milanese: per una dinamica ancora da chiarire, un'automobile è finita nelle acque del Naviglio, ed ... Da settenews.it