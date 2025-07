Mara Severin il giorno del dolore | tre comunità in lutto nel giorno dell’ultimo saluto alla sommelier

Oggi, tre comunità si stringono nel dolore per la perdita di Mara Severin, giovane sommelier di appena 31 anni, tragicamente scomparsa nel crollo del solaio all’interno del ristorante Essenza di Terracina. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo, unendo tutti nello sgomento e nella solidarietà. In questo giorno di lutto, il ricordo di Mara ci invita a riflettere sulla fragilità della vita e sull’importanza di valorizzare ogni istante.

