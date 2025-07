Il DNA maschile rinvenuto sul tampone orale di Chiara Poggi, analizzato per la prima volta dopo 18 anni, ha riacceso il dibattito sulla verità del delitto di Garlasco. Questo profilo genetico, emerso grazie alle recenti indagini dei periti della Procura di Pavia, rappresenta un elemento chiave che potrebbe cambiare le sorti di un caso ormai aperto. Ma cosa ci svelano davvero queste tracce?

Cosa sappiamo del profilo genetico maschile trovato sul tampone orale di Chiara Poggi, che non era mai stato analizzato prima. È ormai di dominio pubblico la notizia del dna maschile trovato nella bocca di Chiara Poggi, che fu prelevato diciotto anni fa e analizzato soltanto in questi giorni dai periti nominati dalla Procura di Pavia, nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, che vede indagato Andrea Sempio. Cosa sappiamo del dna maschile trovato sul tampone orale di Chiara Poggi (mai analizzato prima)(Ansa Foto) – notizie.com Queste tracce di cromosoma Y – cioè maschile – non apparterrebbero né all'amico di Marco Poggi né all'unico condannato in questa vicenda, Alberto Stasi, che sta scontando una pena a 16 anni nel carcere di Bollate.