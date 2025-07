Lazio Pride le tappe di Ostia e Rieti per attraversare spazi dove la visibilità è ancora più necessaria

Il Lazio Pride 2025 si prepara a conquistare due città simbolo, Ostia e Rieti, con un messaggio di coraggio e solidarietà. Due tappe, un’unica grande missione: reclamare spazi, diritti e visibilità per tutti. In territori spesso dimenticati, le nostre voci diventano ancora più potenti, trasformando ogni gesto in una sfida politica. Il cammino continua, e l’orgoglio non si ferma: scopriamo insieme come questi appuntamenti plasmeranno il nostro futuro.

Due città, due date, una stessa urgenza: reclamare spazio, diritti e visibilità. Il Lazio Pride 2025 si sdoppia e annuncia un doppio appuntamento: sabato 12 luglio a Ostia, sabato 13 settembre a Rieti. Un Pride diffuso che attraversa territori spesso dimenticati, dove l’assenza di spazi sicuri e il peso dell’isolamento rendono ogni gesto ancora più politico. Ilfattoquotidiano.it ha pubblicato una mappa di tutti i pride che quest’anno sono stati organizzati nelle province d’Italia ( la mappa ). Ostia Pride, 12 luglio: memoria, corpi e territorio – A cinquant’anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini, il corteo del Lazio Pride tornerà sul litorale romano, con una tappa davanti al monumento che ricorda l’intellettuale ucciso in circostanze mai chiarite. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Lazio Pride, le tappe di Ostia e Rieti per “attraversare spazi dove la visibilità è ancora più necessaria”

