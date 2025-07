Milan Inter e Bruges | il triangolo sì Stankovic può sbloccare Jashari

Il calcio europeo si infiamma tra Milano, Bruges e Istanbul, creando un affascinante triangolo di strategie e ambizioni. Da una parte, le speranze del Milan di sbloccare Jashari, dall’altra le velleità turche su Maignan e Calhanoglu, e non solo: il mercato entra nel vivo, intrecciando desideri e trattative che potrebbero cambiare gli equilibri. La sfida è aperta, e il futuro si gioca su ogni mossa. Resta da vedere come si svilupperà questa intricata partita di mercato.

di Luca Mignani e Mattia Todisco Un triangolo che va considerato. E che tiene banco sulle due sponde del Naviglio. Gli indirizzi, ben chiari: da Milano a Istanbul, dove le due sponde sono quelle di Fenerbahçe e Galatasaray. Passando per Bruges e Gend, sede del Gent, in Belgio. In ballo, i nomi di Ardon Jashari e Archie Brown per il Diavolo, ma anche le velleitĂ turche su Mike Maignan oltre che su Yann Sommer e Hakan Calhanoglu. E la questione Aleksander Stankovic. C’è anche l’eccezione che conferma la regola del tre: Luka Modric. Qui, l’attesa è solo dolce. "Si è conclusa un’epoca indimenticabile, gloriosa, vincente (13 stagioni, 28 titoli tra cui 6 Champions, piĂą un Pallone d’oro, ndr). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Milan, Inter e Bruges: il triangolo sì. Stankovic può sbloccare Jashari

