Juventus attesi nuovi contatti con Vlahovic | la richiesta del serbo

La Juventus non smette di lavorare sul mercato e, tra i tanti fronti aperti, si intensificano i contatti con Dusan Vlahovic. Il serbo, protagonista di recenti richieste, potrebbe diventare al centro delle strategie bianconere per rinforzare l’attacco. Dopo aver già puntellato il reparto con l’acquisto di Jonathan David, i dirigenti juventini guardano ancora più in alto. La questione Vlahovic si fa calda: cosa riserverà il futuro dell’attaccante?

Che la Juventus si stia focalizzando sul reparto offensivo non è di certo una novità delle ultime ore. Proprio in attacco i bianconeri hanno piazzato il primo colpo della loro estate, assicurandosi le prestazioni di Jonathan David. La Vecchia Signora ha però intenzione di continuare a puntellare questo reparto, a partire dagli esterni, dove continuano le trattative per Jadon Sancho e Francisco Conceicao, i cui arrivi non sarebbero alternativi anche grazie alla possibile cessione di Nico Gonzalez, che potrebbe lasciare Torino dopo la deludente stagione vissuta. Il capitolo centravanti non si è però chiuso solamente con l’arrivo di David, al quale la Juventus vorrebbe affiancare ancora Kolo Muani, per il quale sta cercando di trovare un accordo con il PSG. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, attesi nuovi contatti con Vlahovic: la richiesta del serbo

In questa notizia si parla di: juventus - attesi - contatti - vlahovic

Juventus, il Porto rifiuta la prima offerta per Conceicao: attesi nuovi contatti - La Juventus si trova di fronte a una sfida emozionante nella corsa a Francisco Conceicao, un talento che ha già conquistato i cuori dei tifosi con le sue performance.

"Dopo l’esperienza alla Juventus, qualche dubbio in più mi è venuto, ma uno come Vlahovic, se messo nelle condizioni giuste, al Milan sono convinto farebbe bene. Le sue potenzialità , però, non sono in dubbio e mi sembra che voglia cambiare squadra." In u Vai su Facebook

La #Juventus è in trattativa con il #ManUnited per Jadon #Sancho. L’ingaggio elevato dell’esterno resta un ostacolo, ma il club bianconero punta a trovare un accordo, anche inserendo nella trattativa giocatori ritenuti fuori dal progetto come #Vlahovic, #D Vai su X

Juventus, il Porto rifiuta la prima offerta per Conceicao: attesi nuovi contatti; Calciomercato Milan, obiettivo bomber; Fagioli ai pm: “Avevo un buco da mezzo milione. Vlahovic mi aiutò con 100mila euro”.

Juventus, Pedullà: ‘Vlahovic ha avuto altri contatti con Allegri’ - La Juventus cerca una soluzione per il futuro di Vlahovic, che piacerebbe al suo ex allenatore Massimiliano Allegri ... Si legge su it.blastingnews.com

Tardelli a Gazzetta: “Alla Juventus servirebbe Tonali o Xhaka, Vlahovic lo venderei anche al Milan. Su Yildiz, David e Kolo Muani…” - Marco Tardelli parla a Gazzetta: "Mi diverto guardando il ragazzino turco, possiede dei colpi interessanti. Secondo tuttojuve.com