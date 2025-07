Conference League Il Tre Fiori vince il primo round | Se è un sogno non svegliateci

Una notte da ricordare: il Tre Fiori conquista un'importantissima vittoria in Conference League! Sul campo amico dello Stadium, i sammarinesi battono 1-0 gli armeni dello Pyunik, con un gol decisivo di Matteo Manfroni. È un sogno che diventa realtà : se è un sogno, non svegliateci. E invece, questa vittoria è tutto vero: ora si prepara la sfida in Armenia per proseguire il cammino europeo.

"Se è un sogno non svegliateci". Non è un sogno. Il Tre Fiori sull’erba amica dello Stadium ha vinto il primo round del primo turno preliminare di Conference League battendo di misura gli armeni dello Pyunik (1-0). Eroe di serata il centrocampista Matteo Manfroni, autore di quel gol che ora permette alla squadra sammarinese di avere due risultati utili su tre la prossima settimana in Armenia per passare il turno. "Sapevamo che sarebbe stata una partita dura, difficile – dice ai microfoni di San Marino Rtv, Manfroni – Loro sono una squadra blasonata, sono forti, però l’importante è che noi ce l’abbiamo messa tutta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Conference League. Il Tre Fiori vince il primo round: "Se è un sogno non svegliateci»

LE INTERVISTE Il Tre Fiori F.C. torna a vincere in Conference League. Abbiamo intervistato l'esterno, autore del gol, e il portiere, tra i principali protagonisti della vittoria sul Pyunik Vai su Facebook

Conference League: Manfroni segna, Nardi para. Il Tre Fiori batte il Pyunik - Dopo le vittorie con Fola Esch (2022) e Bala Town (2018), il club gialloblu riesce in una nuova impresa di aggiudicarsi una partita europea. Da newsrimini.it