Ieri in Campania | auto a fuoco bimbo ustionato Inchiesta sui rifiuti 19 indagati

Le notizie di ieri in Campania sono state intense e drammatiche: auto a fuoco, un bambino ustionato, un’inchiesta sui rifiuti con 19 indagati, e una svolta giudiziaria che ha visto la Corte di Appello di Napoli concedere uno sconto di pena a Giovanni Limata, condannato per un grave delitto. Un panorama ricco di eventi che richiede attenzione e riflessione. Ecco i dettagli delle vicende più importanti di venerdì 11 luglio 2025.

Tempo di lettura: 3 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, venerdi 11 luglio 2025 Avellino – Aveva ucciso insieme alla fidanzata dell’epoca il padre di lei, Aldo Gioia e per questo stava scontando una condanna in carcere di 18 anni. Questa mattina la Corte di Appello di Napoli ha concesso a Giovanni Limata uno sconto di pena: al giovane di Cervinara, difeso dall’avvocato Rolando Iorio, sono state riconosciute attenuanti generiche in via prevalente, accogliendo le argomentazioni difensive avanzate dall’avvocato Iorio riducendo dunque la pena a 16 anni di reclusione. (LEGGI QUI) Benevento – Continua il tour elettorale della Lega in vista delle prossime Elezioni Regionali, una nuova tappa si è svolta nello scenario suggestivo della Bottaia della Cantina del Taburno, nel cuore del Sannio, con un evento dedicato all’agricoltura e allo sviluppo del territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ieri in Campania: auto a fuoco, bimbo ustionato. Inchiesta sui rifiuti, 19 indagati

In questa notizia si parla di: campania - auto - fuoco - bimbo

RC auto: premi medi in calo e disparità tra Lombardia e Campania - Nel panorama assicurativo italiano, i premi medi per la RC auto sono in calo, con una significativa riduzione del 3,2% rispetto ai sei mesi precedenti.

Auto in sosta selvaggia prende fuoco, bimbo ustionato. Nel Napoletano, è ricoverato al Santobono #ANSA Vai su X

La lettura del lungo elenco di nomi dei bambini e dei ragazzi morti a Gaza ha aperto il flash mob alla Rotonda Diaz organizzato da Life for Gaza e dalla Comunità Palestinese della Campania. Centinaia di corpi distesi a terra su lenzuola bianche per ricordare Vai su Facebook

Auto in sosta selvaggia prende fuoco, bimbo ustionato; Auto in sosta prende fuoco, bimbo di 10 anni gravemente ustionato; Bimbo sviene per colpo di calore, trasportato al Pronto Soccorso del Santobono di Napoli.

Auto in sosta selvaggia prende fuoco, bimbo ustionato - Un bimbo di 10 anni è rimasto gravemente ustionato alle gambe mentre passeggiava con alcuni amici sul marciapiede. Secondo ansa.it

Auto in divieto di sosta prende fuoco, bimbo di 10 anni gravemente ustionato in provincia di Napoli - A denunciare quanto accaduto è stato il deputato Francesco Borrelli, che sui social ha pubblicato ... Si legge su fanpage.it