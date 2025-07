Roberto Fabbri | 19ª edizione del Fiuggi Guitar Festival tra concerti formazione e nuovi progetti con Sony Music

Dal 17 al 20 luglio 2025, Fiuggi si trasforma nella capitale della chitarra con la 19ª edizione del Fiuggi Guitar Festival, diretto dal rinomato Roberto Fabbri. Un evento imperdibile che unisce concerti, formazione e nuovi progetti con Sony Music, celebrando la musica strumentale in tutte le sue sfumature. Preparatevi a vivere un’esperienza unica, dove talento e passione si incontrano sotto il cielo stellato della città termale. La musica sta per accendersi: non mancate!

Dal 17 al 20 luglio 2025 la città termale di Fiuggi torna ad accendersi con le note della chitarra grazie alla 19ª edizione del Fiuggi Guitar Festival, diretto dal celebre chitarrista e compositore Roberto Fabbri. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica strumentale, che trasforma la città in un palcoscenico internazionale dedicato alla chitarra in tutte le sue declinazioni: classica, flamenco, jazz, pop, fingerstyle e molto altro. Un festival internazionale dedicato alla chitarra. Il Fiuggi Guitar Festival è oggi uno degli eventi chitarristici più importanti d'Europa. Ospita artisti provenienti da Stati Uniti, Spagna, Portogallo, Russia e Paesi dell'Est, selezionati direttamente da Roberto Fabbri nei suoi tour internazionali.

