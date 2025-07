Franco Lollobrigida ucciso dal padre di Giuliano Palozzi | convalidato l'arresto non c'è premeditazione

Un dramma che scuote la cronaca italiana: Guglielmo Palozzi, arrestato per aver ucciso Franco Lollobrigida, ha visto convalidarsi la misura cautelare senza l’accusa di premeditazione. La vicenda solleva numerosi interrogativi sulla gestione della violenza e sulla giustizia, lasciando aperto il dibattito sul confine tra legittima difesa e reato. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa intricata vicenda.

Il gip del Tribunale di Velletri ha convalidato l'arresto in carcere per Guglielmo Palozzi, che ha ucciso il presunto assassino del figlio Giuliano. Per il giudice però il 62enne non avrebbe agito con premeditazione né portato con sé la pistola con la quale ha sparato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Omicidio di Franco Lollobrigida a Rocca di Papa, la vendetta del padre di Giuliano Palozzi ucciso nel 2021 - Un tragico capitolo si apre a Rocca di Papa, dove la sete di giustizia ha portato a un omicidio che scuote la comunità.

Un 35enne è morto in una sparatoria avvenuta nel centro di Rocca di Papa, in provincia di Roma. L'omicida, Guglielmo Palozzi, avrebbe voluto vendicarsi contro l'uomo che, cinque anni fa, aveva assassinato suo figlio Giuliano.

