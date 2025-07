Pronostico Chelsea-PSG | quote sbilanciatissime nella finale del Mondiale per Club

La finale del Mondiale per Club 2025 promette scintille tra Chelsea e PSG, due formazioni con trofei internazionali nel loro palmarès recente. Le quote di scommessa sono sbilanciatissime, riflettendo la grande differenza percepita tra le due squadre. Domenica alle 21:00 (ora italiana), gli appassionati potranno vivere questa sfida emozionante in diretta streaming o in tv in chiaro. Scopriamo insieme le notizie, le statistiche, le formazioni e il pronostico...

Chelsea-PSG è la finale del Mondiale per Club 2025 e si gioca domenica alle 21:00 (ora italiana): notizie, statistiche, streaming, tv in chiaro, probabili formazioni, pronostico. Nell’ultimo atto del rivoluzionato Mondiale per Club, in programma a East Rutherford nel New Jersey, saranno Chelsea e PSG, due squadre che poco più di un mese fa hanno già sollevato un trofeo internazionale – la Conference League i Blues, la Champions i parigini – a contendersi il titolo. (Ansa) – Ilveggente.it Per il club londinese sarebbe la seconda volta dopo il trionfo nell’edizione “ridotta” del 2021 – diventerebbe la prima inglese a fare il bis – mentre il PSG, che prima dello scorso 31 maggio non era mai riuscito a mettere in bacheca la coppa dalle grandi orecchie, sogna il primo storico successo nella manifestazione che la Fifa quest’anno ha scelto di ampliare, rendendola più somigliante ad un Mondiale vero e proprio (non a caso la prossima kermesse si giocherà tra quattro anni). 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Chelsea-PSG: quote sbilanciatissime nella finale del Mondiale per Club

