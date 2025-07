Beach soccerla 2ª gara della seconda tappa di Poule Scudetto La VSB si rialza subito Battuto 5-4 We Beach

Nel cuore di Castellammare, il Viareggio Beach Soccer si risolleva con grinta e determinazione, affidandosi al talento di Bruno Xavier. La tripletta del fuoriclasse brasiliano trascina i bianconeri alla vittoria per 5-4 contro il We Beach Catania, consolidando la loro posizione nella poule scudetto e avvicinandoli alla Final Eight di Cirò Marina. La sfida promette ancora emozioni: il prossimo appuntamento potrebbe essere decisivo per il sogno tricolore...

Il Viareggio Beach Soccer si aggrappa al suo fuoriclasse Bruno Xavier per piegare il We Beach Catania e riscattare la sconfitta di mercoledì con l’altra formazione etnea, la Domusbet. Il brasiliano sigla una tripletta determinante nel successo dei bianconeri 5-4 che a Castellammare si mettono in tasca 3 punti che li portano a quota 10 e li avvicinano alla Final Eight di Cirò Marina (7-9 agosto). Un obiettivo da certificare nel terzo appuntamento della Poule Scudetto di Serie A a Tirrenia, dal 18 al 20 luglio. Di Genovali e Bernardo Lopes le altre due reti di una vittoria preziosissima, giunta al termine di una gara parecchio complicata: avanti 1-0 in avvio, la VBS subisce 3 gol in 4 minuti nel secondo tempo, ma poi opera il controsorpasso, portandosi dall’1-3 al 5-3, rendendo così vano il quarto centro del We Beach. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Beach soccer,la 2ÂŞ gara della seconda tappa di Poule Scudetto. La VSB si rialza subito. Battuto 5-4 We Beach

