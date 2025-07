Gerry Scotti | Affari Tuoi si avvicina alla ludopatia Stefano De Martino? I belli sono avvantaggiati

Gerry Scotti si prepara a tornare in TV con Affari Tuoi, ma l'ombra della ludopatia e la concorrenza di Stefano De Martino inizia a far discutere. Tra entusiasmo e riflessioni personali, il conduttore rivela il suo punto di vista sui giochi d'azzardo, sottolineando il suo spirito da "vecchio pazzo" che non si arrende. Un confronto tra emozioni, sfide e responsabilitĂ che promette di catturare l'attenzione di tutti. Continua a leggere.

A pochi giorni dall'esordio in access prime time con la Ruota della Fortuna, Gerry Scotti si racconta in un'intervista e parla di Affari Tuoi di Stefano De Martino, suo diretto concorrente a partire da settembre: "Molti dicono che loro sono ingiocabili. Ma visto che sono un vecchio pazzo, la parola ingiocabilitĂ non mi piace". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cardinale: “Milan, sono un Berlusconi 2.0”. Gerry, basta slogan: dimostralo! - Il Milan, sotto la guida di Gerry Cardinale, ha visto promettenti dichiarazioni, ma ora il tempo degli slogan è finito.

