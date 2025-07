Il polpo sente gli odori attraverso le braccia | così percepiscono il mondo questi affascinanti cefalopodi

Scopri come il polpo, con le sue otto braccia sensoriali, percepisce il mondo in modo unico e sorprendente. Attraverso queste appendici incredibili, è in grado di "sentire" gli odori e raccogliere informazioni preziose dall'ambiente circostante. Questa capacità straordinaria, gestita dalle sue intelligenze periferiche, gli conferisce un vantaggio evolutivo notevole. Continua a leggere per immergerti nel meraviglioso universo di questi affascinanti cefalopodi, veri maestri della natura.

Attraverso le sue otto braccia il polpo riesce a "sentire" l'odore dell'oggetto con cui entra in contatto. Elaborando le informazioni singolarmente con le sue "intelligenze periferiche" questi cefalopodi hanno un'altra marcia in più che rappresenta un vantaggio evolutivo notevole rispetto ad altre specie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

