Una ricerca di Women’s Aid mette in relazione le teorie sull’alienazione e l’assassinio di bambini

Una recente ricerca di Women’s Aid getta luce su un collegamento inquietante tra le teorie sull’alienazione parentale e il tragico aumento di omicidi di bambini. Il report, intitolato “19 omicidi di bambini in più”, analizza casi concreti e denuncia le gravi carenze del sistema giudiziario britannico nel proteggere i figli da genitori violenti. Un quadro drammatico che ci invita a riflettere sulla vulnerabilità dei più piccoli e sulle responsabilità delle istituzioni.

La teoria della alienazione parentale è connessa al rischio che bambini siano uccisi dai genitori rifiutati? Secondo il report pubblicato recentemente da Women’s Aid, quel rischio è concreto e reale. Si intitola (tradotto) “19 omicidi di bambini in più” e analizza caso per caso, le carenze dei Tribunali della Famiglia, inglesi, che non hanno protetto figli di genitori violenti. Diciotto bambini sono stati assassinati dai propri padri o dal padre dei fratelli, e in un solo caso, ad assassinare il figlio è stata la madre. I bambini non sono stati protetti nonostante ci fossero denunce o condanne per violenze. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it