Padova ufficiale l' arrivo del Papu Gomez | Ci divertiremo il calcio mi manca

A Padova si accendono i fari: il ritorno di Papu Gómez promette emozioni e spettacolo nel calcio italiano. Dopo quasi due anni di assenza, l’argentino riprende il suo cammino con entusiasmo e determinazione, pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Con un contratto biennale da 500.000 euro, il suo debutto è previsto per ottobre. "Non vedo l’ora di ripartire," dichiara il Papu, e noi non vediamo l'ora di vederlo in azione.

A quasi 2 anni dalla squalifica, l’argentino si rimette in gioco: biennale a 500.000 euro, tornerà da ottobre. "Non vedo l’ora di ripartire". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Padova, ufficiale l'arrivo del Papu Gomez: "Ci divertiremo, il calcio mi manca"

In questa notizia si parla di: padova - ufficiale - arrivo - papu

Calciomercato Padova, triplo colpo in canna: quasi ufficiale Pastina, accellerate per Harder e Silva - Le trattative si infittiscono e i tifosi biancoscudati possono sognare in grande: il Padova sta per mettere a segno un triplo colpo che potrebbe rivoluzionare la rosa.

#Padova, ufficiale l'arrivo del Papu #Gomez: contratto fino al 2027. Potrà allenarsi con la squadra da agosto Vai su X

Un campione del mondo per il Padova Adesso è ufficiale, Alejandro Gomez riparte dal campionato di Serie B Per El Papu, 37 anni, si tratta di un grande ritorno al calcio giocato anche se, a causa della squalifica per doping, potrà allenarsi con i suoi nuovi Vai su Facebook

Padova, ufficiale l'arrivo del Papu Gomez: Ci divertiremo, il calcio mi manca; Padova, ufficiale l'arrivo del Papu Gomez: contratto fino al 2027. Potrà allenarsi con la squadra da agosto; Il Papu Gomez è un nuovo giocatore del Padova: è ufficiale.

Padova, ufficiale l'arrivo del Papu Gomez: "Ci divertiremo, il calcio mi manca" - A quasi 2 anni dalla squalifica, l’argentino si rimette in gioco: biennale a 500. Da gazzetta.it

Padova, ufficiale l'arrivo del Papu Gomez: contratto fino al 2027. Potrà allenarsi con la squadra da agosto - promossa in Serie B, ha annunciato l'arrivo dell'argentino, che sta ancora scontando la squalifica di due anni per doping. Si legge su calciomercato.com