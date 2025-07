procure infami altro striscione degli anarchici a padova

crescendo le tensioni e le voci di protesta nella città di Padova, dove l'ultimo striscione, apparso vicino a un passaggio pedonale, si aggiunge a una serie di manifestazioni di dissenso. La scritta “Da Milano a Torino Procure infami” testimonia il clima di inquietudine e sfida che anima gli ambienti anarchici, riflettendo un disagio trasversale che attraversa diverse regioni italiane e alimenta il dibattito pubblico.

PADOVA – Un terzo striscione di stampo anarchico, dopo quelli contro la Polizia e per Cospito, è stato scoperto ieri pomeriggio a Padova dagli agenti della questura. Nei pressi di un passaggio pedonale. La scritta stavolta recita “Da Milano a Torino Procure infami”, accompagnata dai simboli con la “A” inscritta in un cerchio. Sono in. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it