chiari esempi di danni ambientali causati dal solito bigottismo climatico

Il dibattito sulla decarbonizzazione spesso si trasforma in un campo di battaglia tra chi teme danni economici e chi, invece, difende il pianeta con passione. Tuttavia, esempi concreti di danni ambientali causati da un eccesso di bigottismo climatico ci ricordano quanto sia importante trovare un equilibrio reale. Solo così possiamo proteggere il nostro futuro senza rinunciare alle esigenze del presente, evitando che il dogma ostacoli soluzioni efficaci e sostenibili.

Seguendo il solito stanco copione, la proposta della Commissione per i target di decarbonizzazione al 2040 è stata accolta dai soliti strepiti contrapposti. Da una parte, c’è chi vede l’obiettivo del 90 per cento come una manifestazione di insensibilità ideologica rispetto alle sorti dell’economia; dall’altra, i movimenti ambientalisti più radicali che giudicano ogni elemento di flessibilità introdotto dalla Commissione una corruzione dello schema target-enforcement cui di solito Bruxelles si attiene per promuovere le sue politiche green. Destinatario delle accuse degli ambientalisti è il commissario olandese Wopke Hoekstra, colpevole di aver formulato l’ipotesi che una parte dell’obiettivo di decarbonizzazione possa essere raggiunto andando a ridurre le emissioni al di fuori dei confini europei. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it