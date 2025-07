Materiali eco-sostenibili e attenzione per l’ambiente Dacia Bigster è anche questo

In un mondo che corre verso la sostenibilità, Dacia si distingue con innovazioni concrete: la Bigster 232 incorpora materiali eco-sostenibili e un brevetto esclusivo di composito con il 20% di propilene riciclato. Un passo avanti verso un futuro più verde, dove l’attenzione all’ambiente non è solo un impegno, ma una realtà tangibile. Con questa scelta, Dacia dimostra che la mobilità sostenibile si costruisce anche attraverso tecnologie innovative e rispetto per il pianeta.

Nella sfida per la sostenibilità, l'elettrificazione non è tutto. Dacia lo conferma anche con un proprio brevetto che riguarda un materiale composito che integra fino al 20% di propilene riciclato (che può venire di nuovo messo in circolazione a fine vita) contribuendo a ridurre l'impatto ambientale del veicolo. È più sostenibile perché richiede il ricorso a meno risorse, non richiede verniciatura e contribuisce attivamente al contenimento dell'impronta di carbonio offrendo allo stesso tempo agli automobilisti anche una soluzione per tenere sotto controllo i costi di gestione. Inventato dagli ingegneri di Dacia, lo Starkle (il nome del materiale che ha ottenuto la licenza) è utilizzato allo stato grezzo, senza dover venire "colorato", riducendo così la carbon footprint derivata dal suo processo di produzione.

