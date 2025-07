Gerry Scotti | Affari Tuoi si avvicina alla ludopatia

Gerry Scotti, volto storico della televisione italiana, si prepara a tornare in prima serata con La Ruota della Fortuna, ma le ombre di Affari Tuoi – che ha recentemente sollevato preoccupazioni sulla ludopatia – rendono l’attesa più complessa. La sua intervista al Corriere della Sera svela tensioni e riflessioni sulla sfida di settembre, mentre il suo pensiero si confronta con le dinamiche del gioco e della responsabilità sociale. Un episodio che mette in luce il fragile equilibrio tra intrattenimento e consapevolezza.

