Una moto rubata l' inseguimento e il frontale con la polizia | due arresti in Vucciria

Un pomeriggio di tensione e adrenalina nel cuore di Vucciria: una moto rubata, un inseguimento sfrenato, uno scontro frontale con la polizia e una folla incredula che si riversa in strada per aiutare due giovani a fuggire. La scena, ricca di colpi di scena, si è conclusa con l’arresto dei protagonisti, ma resta il rischio di nuove imprese criminali. La città si interroga: cosa succederà ora?

Una moto rubata, l’inseguimento in centro, lo schianto frontale con la polizia e la folla che scende in strada per aiutare due ragazzi a scappare. È quanto successo ieri pomeriggio tra piazza San Domenico e via Giovanni Meli dove gli agenti, dopo l’incidente, sono riusciti a bloccare e arrestare. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: moto - rubata - inseguimento - frontale

