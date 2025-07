Pesaro vicino irrompe e spara tra i bimbi alla festa di compleanno a Marotta | uccisa la nonna della festeggiata

Una tranquilla festa di compleanno si trasforma in tragedia: un anziano, Sandro Spingardi, irrompe e apre il fuoco tra i bambini a Marotta, uccidendo la nonna della festeggiata e ferendo gravemente la madre. La scena si conclude con il suo arresto dopo ore di trattative. Una vicenda che scuote la comunità e solleva domande sulla sicurezza e la salute mentale di chi ha commesso questo gesto drammatico. Continua a leggere.

L'uomo, il 70enne Sandro Spingardi, ha fatto irruzione alla festa di compleanno di una bimba di 5 anni in casa dei vicini, sparando tra i piccoli e uccidendo la nonna della festeggiata e ferendo la madre. Poi si è barricato nell'abitazione circondato dai carabinieri, arrendendosi dolo dopo ore di trattativa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

