All-in Rios il brasiliano rifiuta tutti per la Roma | tre le alternative

Tempo di accelerare sul mercato per la Roma, che con un ritiro estivo alle porte deve regalare a Gasperini i colpi che lo stesso si aspetta fin da subito, per poterci lavorare con calma e spiegare il suo complesso ma efficace sistema di gioco. Una squadra che vuole parlare brasiliano e non solo, visto che i primi colpi potrebbero essere quei Ferguson e Wesley ormai ai dettagli, e subito dopo sarà all-in per Richard Rios: è lui la prima scelta per sostituire un Paredes tornato in un Boca Juniors che gli ha riservato un accoglienza da re, e questa è la situazione ad oggi. Accordo con Rios, ma il Palmeiras non fa sconti.