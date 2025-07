Chi era Goffredo Fofi il maestro scomodo della critica italiana

critici italiani, conosciuto per la sua schiettezza e il rigore intellettuale. Goffredo Fofi non era semplicemente un critico, ma un vero maestro scomodo, capace di scuotere le coscienze e provocare riflessioni profonde. La sua passione per il cinema, la letteratura e la cultura in generale lo ha reso una figura imprescindibile, anche se spesso difficile da comprendere. È stato un faro di indipendenza e coraggio nel panorama culturale italiano, lasciando un’eredità che ancora oggi ci invita a pensare oltre le convenzioni.

Non era facile piacere a Goffredo Fofi. Ho ricordato più volte il nostro primo incontro, ormai quasi vent’anni fa, in una calda giornata romana. Mi accolse nella sua casa angusta e ombrosa, tra colonne di libri e un basilico sul davanzale. Dopo pochi minuti mi diede dell’egocentrico e mi apostrofò tre volte come “testa di cazzo”. Un disastro, ma anche un’iniziazione: così spesso cominciava il rapporto tra scrittori e uno dei più importanti critici italiani, odiati ma anche venerati per la loro schiettezza. Nato nel 1937 a Gubbio, Fofi era soprattutto un’attivista. Anche quando faceva cultura “da pochi a pochi”, come amava dire lui. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Chi era Goffredo Fofi, il maestro scomodo della critica italiana

È morto Goffredo Fofi, il critico cinematografico (e non solo) militante che ha segnato la cultura italiana - La scomparsa di Goffredo Fofi segna la perdita di un pilastro della cultura italiana, un intellettuale che ha saputo coniugare passione, critica e impegno sociale.

Da Gubbio al mondo: come Goffredo Fofi è diventato una leggenda; Addio a Fofi, Rossi Doria: “Guardava il mondo senza ossequi”. D’Angelo: “Grazie, mio sdoganatore”; Addio a Goffredo Fofi, Rossi Doria: “Diffidava delle istituzioni e guardava il mondo senza ossequi”.

Morto Goffredo Fofi, addio all’intellettuale scomodo e controcorrente. Fu lui a riscoprire Totò - Scrittore, editore, critico teatrale e cinematografico, è stato una delle voci più lucide della cultura italiana. Lo riporta quotidiano.net

Nicola Lagioia: “Superare l’esame di Goffredo Fofi” - Lo scrittore che lo considera un maestro, ricorda il critico e intellettuale scomparso a 88 anni «Non nascondete ai bambini quanto fa schifo il mondo. Riporta repubblica.it