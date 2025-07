Weah Marsiglia si può chiudere a breve la Juve va già a caccia del suo sostituto | da Dodo a Widmer i quattro nomi nel mirino

La Juventus si prepara a salutare Timothy Weah, con l’Olympique Marsiglia che potrebbe chiudere l’accordo a breve. Intanto, i bianconeri sono già alla ricerca del suo sostituto, puntando su quattro nomi di rilievo, tra cui Dodo e Widmer. La concorrenza si fa serrata e il club si concentra per rafforzare la rosa. Ecco i dettagli sui possibili acquisti e le mosse future della Vecchia Signora.

del club bianconero. La Juventus è pronta a salutare Timothy Weah, esterno destro classe 2000, che sembra destinato a trasferirsi all' Olympique Marsiglia. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i contatti tra il club francese e la dirigenza bianconera sono in fase avanzata, con una valutazione dell' operazione tra i 13 e i 15 milioni di euro. L'arrivo di Igor Tudor sulla panchina della Juve ha ridotto lo spazio per Weah, che ha visto diminuire il suo minutaggio nella seconda metà della stagione.

