RISULTATI | ROH Supercard of Honor 2025

Il 11 luglio 2025, l’E-Sports Stadium di Dallas ha ospitato un evento epico: la Ring of Honor Supercard of Honor, trasmessa in diretta su HonorClub. Un palcoscenico di emozioni e sfide incredibili, culminate nel combattimento tra Bandido e Konosuke Takeshita per il ROH World Title. Ecco tutti i risultati che hanno scritto una nuova pagina nella storia della wrestling internazionale. Scopriamoli insieme!

La Ring of Honor ha presentato l’evento Supercard of Honor l’11 luglio 2025 dall’ E-Sports Stadium di Dallas, Texas. L’evento è stato trasmesso su HonorClub. Lo show è stato chiuso dal match tra Bandido e Konosuke Takeshita per il ROH World Title. I risultati completi sono elencati di seguito. Tutti i risultati di ROH Supercard of Honor. Zero Hour. Ian Riccaboni & Caprice Coleman hanno aperto la Zero Hour prima del primo match della serata.. Blake Christian (con Lee Johnson ) ha sconfitto Jay Lethal per sottomissione ( Muta Lock ).. Dark Order ( John Silver, Evil Uno & Alex Reynolds ) (con “Negative One” Brodie Lee Jr. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - RISULTATI: ROH Supercard of Honor 2025

