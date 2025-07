Posti auto? No grazie A Malgrate vince l’aperitivo

Nel pieno rispetto delle esigenze dei cittadini e della mobilità sostenibile, il gruppo di minoranza "Malgrate per tutti" interviene con fermezza contro la decisione dell’amministrazione comunale di trasformare aree di sosta in spazi destinati al commercio e ai locali. È necessario trovare un equilibrio che favorisca la vivibilità del lungolago senza sacrificare la comodità e i diritti dei residenti. La questione richiede una riflessione approfondita per tutelare il benessere della comunità.

Inizia così la presa di posizione del gruppo di minoranza "Malgrate per tutti" che critica la scelta dell'amministrazione comunale di convertire alcune aree di sosta del lungolago in spazi a disposizione di locali e commercio.

