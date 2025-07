Civitanovese l’infinita trattativa La controparte non molla la presa

La tensione tra Civitanovese e la controparte si fa sempre più palpabile, a due mesi dall’inizio di un’operazione che ha visto continui colpi di scena e sorprendentemente, anche alcuni cambi di direzione. Mentre nessuna smentita ufficiale interrompe il silenzio sulla presunta interruzione della trattativa, fonti vicine alla controparte indicano invece una riapertura dei negoziati. È uno scenario delicato e incerto, che potrebbe riscrivere le sorti del club rossoblù.

Nessuna smentita ufficiale alle parole dell’attuale proprietà in cui si parlava di "un ritiro della controparte nella trattativa". Tuttavia, secondo ambienti vicini alla stessa controparte, la trattativa sarebbe già riaperta. Questo il delicato e attuale scenario in cui si sviluppa l’intera vicenda legata alle sorti del club rossoblù, con una operazione che va avanti da circa due mesi con continui colpi di scena e cambiamenti persino di ora in ora. Ripercorrendo soltanto ciò che è accaduto negli ultimi due giorni, è bene ribadire che nella mattinata di ieri l’attuale società rossoblù presieduta da Mauro Profili ha diramato un comunicato stampa in cui comunicava che nella serata di mercoledì la controparte aveva "comunicato formalmente il proprio ritiro, in modo unilaterale e senza nuovi elementi che potessero giustificare tale presa di posizione". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net