Calciomercato Inter obiettivo 50 milioni dagli esuberi | tutti gli indiziati a partire!

Il calciomercato dell’Inter si anima con un obiettivo chiaro: incassare 50 milioni dagli esuberi per rafforzare la rosa. Sei giocatori con le valigie in mano sono sotto i riflettori, pronti a partire questa estate. La strategia nerazzurra, guidata da Marotta, Ausilio e Baccin, punta a liberare risorse fondamentali per portare nuovi talenti e consolidare il progetto vincente. Tutti gli indizi portano verso una fase di rivoluzione che promette grandi cambiamenti.

In 6 con le valigie in mano per questa estate. Il calciomercato Inter sta concentrando i suoi sforzi sulle cessioni per generare risorse da reinvestire sul mercato e completare la campagna acquisti con un obiettivo ben preciso: rafforzare la rosa con nuovi innesti. La dirigenza nerazzurra, guidata da Marotta, Ausilio e Baccin, ha avviato una serie di trattative con l'intenzione di raccogliere almeno 50 milioni di euro, che potrebbero essere utilizzati per nuove operazioni in entrata. A fare il punto della situazione è il Corriere dello Sport.

