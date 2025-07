Poche auto ma costose il curioso record di Tessennano

Poche auto ma costose: il curioso record di Tessennano svela come, anche in un piccolo borgo della Tuscia, il valore delle vetture possa superare ogni aspettativa. Un esempio che sfata il mito che la grandezza sia sinonimo di prestigio, dimostrando che nel cuore di Tessennano, le auto di lusso rendono il panorama urbano unico e affascinante, confermando che spesso, nella semplicità, si nasconde il vero lusso.

Nella botte piccola c’è il vino buono, ma nel caso di Tessennano si potrebbe dire che “nella città piccola ci sono le auto buone”. È quasi automatico scomodare il celebre modo di dire nel caso del borgo della Tuscia e dell’attuale situazione delle autovetture circolanti. Nonostante le dimensioni. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: auto - tessennano - poche - costose

