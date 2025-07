La Roma di Gasperini può essere la rivelazione del prossimo campionato | ecco perché

La Roma di Gasperini potrebbe sorprendere il calcio italiano nel prossimo campionato, portando entusiasmo e innovazione. Con la sua esperienza, strategie chiare e primizie di mercato, i giallorossi sono pronti a svelare un nuovo volto. Ma sarà davvero la svolta? Scopriamo insieme perché questa stagione potrebbe riservare sorprese inaspettate.

2025-07-12 06:28:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Andrea Distaso 12 lug 2025, 08:28 Ultimi aggiornamenti: 12 lug 2025, 08:28 La forza del nuovo allenatore, la chiarezza nelle strategie e i primi nomi concreti sul mercato: i giallorossi possono sperare in qualcosa di più del quarto posto? Se ne parla poco, vuoi perché in un periodo di costruzione delle squadre come questo certe valutazioni lasciano il tempo che trovano, vuoi perché le ultime stagioni ci hanno detto che l’anima giallorossa della Capitale fatica da tempo a trovare in campionato una dimensione di alta classifica. 🔗 Leggi su Justcalcio.com