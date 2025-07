Inter Under 23 arriva Prestia in difesa! Duo centrale over 30 – TS

L'Inter Under 23 si prepara a una stagione ricca di novità, con l’arrivo di Giuseppe Prestia, un centrocampista di 31 anni che si appresta a firmare il suo contratto. Questo rafforzerà la rosa in vista del campionato di Serie C, mentre il club nerazzurro lavora anche alla costruzione della difesa, con l’obiettivo di formare un duo centrale over 30 solido e d’esperienza. La squadra sta prendendo forma, e l’entusiasmo cresce: la nuova avventura sta per iniziare.

L'Inter Under 23 piano piano sta prendendo forma. La firma dell'allenatore Stefano Vecchi arriverà a breve, così come il suo annuncio ufficiale. Il club nerazzurro sta lavorando anche nella composizione della rosa che per la prima volta andrà a giocare il campionato di Serie C. Come già raccontato in esclusiva, il progetto nerazzurro sarà un mix di giovani di talento e di prospettiva, ma anche di gente esperta che conosca appunto quel tipo di campionato.

