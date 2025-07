La Ue dà 53mila euro ad associazione vicina all’islam radicale

Una recente indagine dei servizi segreti ha rivelato che la UE avrebbe destinato 53 mila euro a un’associazione sospettata di essere vicina all’islam radicale. Secondo il rapporto, si tratterebbe di un gruppo di pressione al servizio dei Fratelli Musulmani, con l’obiettivo di promuovere l’espansione della fratellanza nel continente. Un episodio che solleva importanti interrogativi sulla trasparenza e i rischi legati alle influenze esterne.

''secondo un rapporto dei servizi segreti, sarebbe un gruppo di pressione al servizio dei Fratelli Musulmani per l'espansione della fratellanza''.

