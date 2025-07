La Promessa le anticipazioni dal 13 al 19 luglio 2025

Immergiti nelle emozioni de "La Promessa" con le anticipazioni dal 13 al 19 luglio 2025. La tenuta spagnola si anima di nuovi intrighi e passioni, coinvolgendo i personaggi più amati in trame ricche di suspense e colpi di scena. Non perdere gli episodi inediti su Rete 4, ogni sera alle 19.35, e scopri come si evolveranno le vicende che tengono col fiato sospeso milioni di fan. La promessa di un’estate avvincente è appena iniziata!

Cosa accade nella tenuta della soap opera spagnola "La Promessa" ai tanti personaggi che la popolano? Scopriamo le trame delle nuove puntate, in onda su Rete 4, con gli episodi inediti, da domenica 13 a sabato 19 luglio 2025 a partire dalle 19.35. La Promessa, le anticipazioni dal 13 al 19. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: promessa - luglio - anticipazioni - trame

Anticipazioni trame la promessa dal 14 al 20 luglio - Preparati a vivere un'altra settimana ricca di emozioni con "La Promessa"! Dal 14 al 20 luglio, questa coinvolgente soap spagnola continua a sorprendere con nuovi sviluppi e colpi di scena, disponibile in esclusiva su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

#LaPromessa | TRAME | settimana 14-20 luglio Alla Promessa arriva Padre Samuel… TRAME ? http://www.tuttotv.info/2025/07/10/la-promessa-le-trame-dal-14-al-20-luglio-2025/ Vai su Facebook

La promessa, le anticipazioni: una grande sorpresa; La promessa, le trame della settimana dal 14 al 20 luglio; La Promessa, le anticipazioni dal 6 al 12 luglio 2025.

La Promessa, anticipazioni fino al 19 Luglio: Curro costretto a sposarsi, la terribile confessione di Pelayo - In questo arco di tempo, la serie Mediaset si concentra su dinamiche intricate tra i protagonisti, svelando nuovi segreti. Lo riporta blitzquotidiano.it

Trame La Promessa dal 14-20 luglio, anticipazioni - 20 luglio: trame su Rete 4 con episodi frazionati dal lunedì alla domenica dalle ore 19:45. tvserial.it scrive