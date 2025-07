Sea of Thieves | Tante novità in arrivo tra server privati e molto altro

Sea of Thieves si prepara a navigare verso un futuro ricco di novità emozionanti, tra server privati, nuovi contenuti e coinvolgimento sempre più attivo della community. Il recente Direct ha svelato un piano ambizioso fino al 2026, guidato da figure di spicco di Rare, per rendere il gioco più aperto, innovativo e immersivo che mai. Preparati a scoprire come questa avventura evolverà nei prossimi mesi…

Il nuovo Direct della Comunità di Sea of Thieves ha tracciato una rotta chiara verso il futuro del gioco, con importanti cambiamenti strutturali, maggiore coinvolgimento della community e funzionalità inedite attese fino al 2026. Guidato da volti noti del team Rare, come Christina McFairholme, Mike Chapman e Drew Stevens, l’evento ha rivelato una visione ambiziosa e partecipativa per i prossimi mesi. Verso un Sea of Thieves più aperto, trasparente e reattivo. Rare ha riconosciuto la necessità di migliorare la comunicazione con i giocatori, ammettendo alcune criticità, tra cui problemi tecnici, reazioni lente ai comportamenti scorretti e una sensazione di distanza. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Sea of Thieves: Tante novità in arrivo tra server privati e molto altro

In questa notizia si parla di: thieves - tante - novità - arrivo

Dopo la triste cancellazione di Everwild, il nostro Pietro racconta parte della virtuosa storia di Rare attraverso tre storie di sviluppo lontane per epoca e panorama videoludico, quelle di Diddy Kong Racing, Killer Instinct e Sea of Thieves. Ecco la retrospettiva. Vai su Facebook

Il trailer di Sea of Thieves Stagione 14 ci presenta le tante novità, a tema furtività; Starfield arriverà su PS5 entro fine anno? Spuntano nuovi indizi da Bethesda; Sea of Thieves arriva alla Stagione 13, con il trailer di lancio a presentare le novità.