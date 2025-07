Basket Melli nuovo allenatore della Torre Montecchio ingaggia Bussolo

Basket Melli si prepara a una nuova sfida emozionante: con l’ingaggio di Bussolo e la guida di Enrico Melli, fratello d’arte e vincitore della DR3 con la Cupola, il team Torre Montecchio si avvicina con entusiasmo al campionato di Divisione Regionale 2. La passione e l’esperienza familiare promettono di portare risultati sorprendenti. "E’ una nuova sfida – spiega – che..."

Un fratello d’arte alla guida della Berrutiplastics Torre nel campionato di Divisione Regionale 2. Al timone dei biancorossi, infatti, ci sarà Enrico Melli, che nella scorsa stagione ha vinto la DR3 alla guida della Cupola: già giocatore del club, dopo le giovanili svolte con la Pallacanestro Reggiana e alcune stagioni in Serie C tra Re-Basket e Correggio, Melli jr ritroverà papà Leopoldo, che guida l’Under 17. "E’ una nuova sfida – spiega – che affronto con entusiasmo. Sono fiducioso e contento di poter iniziare questa esperienza in un contesto che già conosco e in una società strutturata. L’obiettivo sarà replicare i buoni risultati degli ultimi anni, abbinandoli a una crescita tecnica dei singoli, soprattutto dei più giovani". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket. Melli nuovo allenatore della Torre. Montecchio ingaggia Bussolo

