Il Superman di James Gunn è umano sbaglia e si mette in discussione | così si capovolge il paradigma

In "Superman" (2025), James Gunn rivoluziona l’iconico eroe, presentandolo come un personaggio insicuro, fallibile e in continua ricerca di sé stesso. Questo nuovo approccio capovolge il paradigma tradizionale, rendendo Superman più umano e vicino allo spettatore. È l’inizio di un restyling audace che promette di riscrivere le regole del genere supereroistico, aprendo la strada a interpretazioni più intime e autentiche del mito.

Superman (2025) di James Gunn inaugura il nuovo universo cinematografico DC di cui lo stesso Gunn è il deus ex machina creativo. Il film, già al centro di vivaci dibattiti, rifonda l'immaginario legato all'Uomo d'Acciaio e lo smarca dall'epica severa e tormentata delle incarnazioni ad opera di Zack Snyder. Il risultato è un'opera che, pur mantenendo intatto il fascino del personaggio, lo restituisce al pubblico come mai prima d'ora: umano, vulnerabile, vicino. David Corenswet è un Superman della porta accanto: empatico, impacciato, molto più Clark che Kal-El, lontano sia per interpretazione che per presenza scenica dal modello messianico e inavvicinabile delle precedenti interpretazioni.

