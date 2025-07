Ventimiglia disperso bimbo di 5 anni da 12 ore | si cerca con droni e telecamere

Una corsa contro il tempo a Ventimiglia: un bambino di 5 anni scompare nel nulla mentre il padre si dedica al montaggio di una tenda. Le telecamere del campeggio hanno immortalato il suo uscita alle 19:15, ma da allora le ricerche si sono moltiplicate con droni e telecamere, sperando di ritrovarlo sano e salvo. La comunità resta in attesa di buone notizie, unendosi nel tentativo di riportare il piccolo a casa.

Il bambino sarebbe scomparso quando il padre era impegnato nel montaggio di una tenda. Le telecamere della struttura hanno permesso di vederlo mentre usciva dal camping intorno alle 19:15. Il piccolo indossa una maglietta bianca e pantaloncini verdi.

