la rinuncia alla lotta armata di ocalan non significa certo la resa curda

La rinuncia alla lotta armata di Ocalan non equivale affatto a una resa dei Curdi. Recentemente, ho partecipato a una conferenza internazionale a Istanbul, un importante momento di dialogo e speranza per la pace in Turchia. Organizzata dal Partito DEM, questa iniziativa ha coinvolto oltre quarantacinque delegati di diversi Paesi, dimostrando un crescente impegno verso soluzioni pacifiche. Per l’Italia, una rappresentanza significativa, tra cui la deputata AVS, ha testimoniato l’interesse e il sostegno al percorso di dialogo.

Ho partecipato ad Istanbul, il 1 e 2 luglio scorsi, a una conferenza internazionale a sostegno della pace in Turchia. L'iniziativa era stata convocata dal Partito DEM, che costituisce la terza forza politica del Paese dopo l'AKP di Erdogan e il CHP del sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu. Vi hanno preso parte oltre quarantacinque invitati di vari Paesi. Per l'Italia, delegazione particolarmente folta, erano presenti tra gli altri la deputata AVS Francesca Ghirra, e ben tre membri del Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia (CRED) e cioè i due Copresidenti (il sottoscritto e l'avvocata Michela Arricale) e il responsabile del Nord-ovest, avvocato Nicola Giudice.

