L’Arezzo ora punta con decisione a De Col Cutolo vuole fare un altro regalo a Bucchi

L'Arezzo si prepara a sorprendere ancora, puntando deciso su De Col per rafforzare la linea difensiva e regalare un ulteriore upgrade a Cristian Bucchi. Dopo aver già sistemato il centrocampo con Arena, ora mira a elevare ulteriormente la qualità della rosa. Con un'occhiata attenta alle opportunità di mercato, il club toscano potrebbe sorprendere ancora, lasciando il segno nel prossimo mercato di gennaio. Il futuro dell'Arezzo si fa sempre più interessante...

di Andrea Lorentini Dopo aver sistemato al centro la difesa con l’ingaggio di Arena, Nello Cutolo è pronto a regalare a Cristian Bucchi anche un terzino destro che alzi ulteriormente il livello sulla corsia nella linea arretrata. Smentito un interessamento per Guglielmotti (‘94) che si è svincolato dal Catania, il nome più caldo è quello di Filippo De Col (‘93), in uscita dal Vicenza. Per lui c’è un’offerta da parte del club amaranto. Il giocatore che ha ancora un anno di contratto con i veneti, avrebbe desiderato avere un prolungamento fino al giugno 2027, ma il club biancorosso non è assolutamente disponibile e quindi si lavora per una sua cessione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net