Mazzarri | L’Inter di Inzaghi come il mio Napoli! E sulla finale di Riad…

Walter Mazzarri, tra ricordi nostalgici e riflessioni sulla sua avventura al Napoli, traccia un parallelo tra il gioco dei partenopei e quello dell’Inter di Inzaghi. Con un pizzico di amarcord, il tecnico rivive i momenti più intensi del suo passato e analizza la recente finale di Riad, lasciando intravedere quanto il calcio sia ancora capace di sorprendere e emozionare. La passione per questo sport non si spegne mai, proprio come il suo entusiasmo nel ricordare grandi sfide del passato.

Mazzarri fa un po’ di amarcord ricordando il suo Napoli e paragonandolo per gioco all’Inter di Simone Inzaghi. Poi ritorna sulla finale di Riad in Supercoppa Italiana. AMARCORD – Walter Mazzarri oggi si trova senza una squadra e l’ultima che ha allenato è stato il Napoli dopo la vittoria dello scudetto. La sua seconda esperienza in azzurro è stata molto negativa. Su Tuttosport fa un po0 di amarcord parlando del suo modulo e ritorna sulla finale di Supercoppa italiana edizione 2024: « Quello che facevo con il mio Napoli, l’Inter lo ha riproposto con Inzaghi. Finché attacchi, difendi: è un principio in cui credo molto. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Mazzarri: «L’Inter di Inzaghi come il mio Napoli! E sulla finale di Riad…»

