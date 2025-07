Incendio a Milano | in fiamme la casa di un' accumulatrice seriale

Un incendio improvviso ha sconvolto Milano nella notte, distruggendo l’abitazione di un’accumulatrice seriale in via Moretto da Brescia 1. Quattro squadre dei vigili del fuoco sono intervenute tempestivamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. La scena di questa tragedia solleva interrogativi sulla sicurezza degli impianti domestici e la prevenzione degli incidenti. Scopriamo insieme i dettagli di questa drammatica vicenda.

Un incendio è scoppiato nella notte, intorno alle 2.30, in un appartamento al primo piano di un edificio Aler in via Moretto da Brescia 1, a Milano. Sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco dai distaccamenti di Marcello e Cuoco.Casa di un'accumulatrice serialeL'appartamento. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

