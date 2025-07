Serata di pugni in piazza C’è il Memorial Bondavalli Mouhcine il più atteso

Preparati a vivere una serata di pura adrenalina in piazza San Prospero! Sabri Mouhcine, il protagonista più atteso del 28° Memorial Bondavalli, si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera con il suo primo match nella categoria “neo-pro”. Un momento di grande emozione e sfida che promette scintille. Non perdere l’appuntamento con questa incredibile notte di pugni e passione!

È Sabri Mouhcine il protagonista più atteso del 28° Memorial Bondavalli. Dopo anni di successi tra gli Elite, il pugile della Reggiana Boxe è pronto a compiere il primo passo verso il professionismo: stasera, nella suggestiva cornice di piazza San Prospero, disputerà il suo primo match nella categoria “neo-pro”, la formula di transizione che prevede quattro riprese da tre minuti, senza caschetto e senza canotta, con le stesse regole e caratteristiche estetiche del pugilato professionistico. Il suo avversario sarà Maziane Elmehdi, esperto atleta della Boxe Ravarino, in quello che sarà il match clou della serata, con inizio alle ore 20. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serata di pugni in piazza. C’è il Memorial Bondavalli. Mouhcine il più atteso

In questa notizia si parla di: piazza - memorial - bondavalli - mouhcine

Torna il 'Memorial Domenico Brillantino': sfida Italia-Germania in piazza Umberto I - Torna il 7° Memorial Domenico Brillantino, una serata di sport e memoria in piazza Umberto I a Marcianise.

Sabri Mouhcine il pugile più atteso. Dopo anni di successi tra gli Elite, sabato compirà il primo passo verso il professionismo. In programma dieci incontri Vai su Facebook

Memorial Bondavalli: notte di vittorie reggiane in piazza Fontanesi. FOTO & VIDEO; Boxe, Memorial Bondavalli: Arnaldo Marku debutta tra i professionisti in Piazza Fontanesi; Serata di pugni in piazza. C’è il Memorial Bondavalli. Mouhcine il più atteso.

Serata di pugni in piazza. C’è il Memorial Bondavalli. Mouhcine il più atteso - Sabri, dopo anni di successi tra gli Elite, fa l’esordio nella categoria ’neo- Riporta sport.quotidiano.net

Torna il Memorial Bondavalli: grande boxe in piazza San Prospero - REGGIO EMILIA – È Sabri Mouhcine il protagonista più atteso del 28° Memorial Bondavalli: dopo anni di successi tra gli Elite, il pugile della Reggiana Boxe è pronto a compiere il primo passo verso il ... Come scrive reggionline.com