Grande Fratello 2025 un ex concorrente squalificato nel cast? Scoppia la polemica

Il Grande Fratello 2025 si prepara a tornare con una sfida tutta nuova: un cast di concorrenti non famosi, tra polemiche e sorprese. Con Simona Ventura alla conduzione, il reality promette emozioni intense e colpi di scena sorprendenti. Ma tra i candidati si scatena già il caos: un ex concorrente squalificato fa discutere, accendendo i riflettori su un’edizione che si preannuncia infuocata. I casting per...

News Tv, il Grande Fratello si prepara a tornare a settembre 2025 con una nuova edizione completamente dedicata ai concorrenti non famosi. La conduzione sarĂ affidata a Simona Ventura, che ha espresso pubblicamente la propria gratitudine a Pier Silvio Berlusconi per la rinnovata fiducia. Il programma, come giĂ annunciato, ospiterĂ i partecipanti nella Casa per un periodo di 100 giorni, fino a ridosso delle festivitĂ di fine anno. I casting per selezionare i nuovi partecipanti sono tuttora in corso e l'identitĂ dei concorrenti resta ancora riservata. Leggi anche: Pier Silvio, parole durissime sui reality Mediaset: "I piĂą brutti che abbia mai visto" Indiscrezione sul possibile reintegro di un ex concorrente squalificato.

