Fortore vende abusivamente sigarette in un bar | scatta la sanzione

Un episodio che mette in luce l’importanza della legalità nel settore del commercio. Durante un controllo congiunto, i Carabinieri di San Marco dei Cavoti e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane di Benevento hanno scoperto una vendita abusiva di sigarette in un bar della Val Fortore. La scoperta ha portato all’immediata applicazione di sanzioni, sottolineando come il rispetto delle norme sia fondamentale per tutelare i consumatori e la corretta concorrenza.

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Stazione di San Marco dei Cavoti insieme a personale specializzato dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Benevento, coordinati dalla Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hanno effettuato un controllo presso un bar della Val Fortore, dove hanno rinvenuto alcune stecche di sigarette ( tabacchi lavorati nazionali ) che la titolare dell’esercizio pubblico teneva per venderle ai suoi clienti senza, però, avere la necessaria autorizzazione. È quindi scattato il sequestro amministrativo delle confezioni di sigarette, per un valore commerciale di quasi centottanta euro ed è stata elevata una sanzione amministrativa di cinquemila euro a carico della proprietaria del bar. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fortore, vende abusivamente sigarette in un bar: scatta la sanzione

