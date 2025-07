Parlare di corpi trans felici è un atto politico | la storia d’amore queer di Silvia e Samuele in Un fantastico altrove

In un mondo che ancora fatica a riconoscere la felicità delle persone trans, Silvia e Samuele raccontano il loro amore queer in "Un fantastico altrove"—un atto politico di libertà e autenticità. Cresciuti insieme tra le strade di Verbania, le loro vite si sono intrecciate ancora una volta, testimoniando che il vero amore supera ogni confine. La loro storia è una celebrazione di corpi e identità felici, un messaggio potente di speranza e resistenza.

Silvia e Samuele sono cresciuti insieme. Si sono conosciuti da piccoli, nel 2000. Abitavano non solo nella stessa via, ma addirittura nello stesso condominio a Verbania. Le strade si sono poi divise, anche se mai separate del tutto: lei è andata a studiare cinema a Roma, lui è rimasto nella provincia piemontese, fino a quando nel 2020 si sono rivisti e non si sono più lasciati. La loro storia confluisce ora in "Un fantastico altrove" (Lyricalmyrical Books), primo libro della sceneggiatrice e regista Silvia Clo Di Gregorio. Un libro fotografico che attraversa Stati e continenti ma che al tempo stesso traccia i confini di uno spazio emotivo, intimo e personale raccontando la storia d'amore tra l'autrice, persona non binaria e pansessuale, e Samuele Galli, ragazzo trans.

