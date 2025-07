Abbonamenti falsi promossi sui social at | Usate solo i nostri canali di vendita ufficiali

Attenzione, viaggiatori della Toscana: non lasciatevi ingannare da offerte ingannevoli sui social! Autolinee Toscane mette in guardia contro truffe online che promettono abbonamenti falsi a prezzi stracciati, utilizzando canali non ufficiali. Solo i nostri canali di vendita autorizzati garantiscono sicurezza e convenienza. Ricordate: per viaggiare sereni, affidatevi sempre alle fonti ufficiali.

Arezzo, 12 luglio 2025 – Autolinee Toscane informa che sono state segnalate nuove e ulteriori truffe online, in particolare sui social media, dove vengono promesse tessere in edizioni limitate a prezzi irrisori che consentono di viaggiare a bassissimi prezzi sui mezzi pubblici in alcune città o in tutta la toscana. L'azienda precisa che si tratta di notizie false e post, con informazioni errate e prive di fondamento, in cui, con immagini di biglietti inesistenti creati con fotomontaggi, vengono offerti, a pochi euro e in modo esclusivo, abbonamenti annuali o semestrali, simulando anche commenti e risposte di utenti soddisfatti.

